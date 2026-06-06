ضبط 3 أشخاص ضايقوا سيدة بأفعال خادشة للحياء أمام شرفة منزلها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من 3 أشخاص لقيامهم بمضايقتها والإتيان بأفعال خادشة للحياء أمام شرفة منزلها بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشان، وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) قررت بتضررها من الظاهرين بمقطع الفيديو لقيامهم بمضايقتها حال تواجدها بشرفة منزلها وعند طلبها منهم الإنصراف قاموا بتوجيه السباب لها والإتيان بأفعال خادشة للحياء.

أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.