"BACK TO HOME".. أحمد عادل عبد المنعم يعلن عودته إلى الأهلي برسالة غامضة

علق أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، على عودته للعمل داخل النادي الأهلي، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

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ونشر أحمد عادل صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه، وكتب عليها: "BACK TO HOME"، في إشارة إلى عودته من جديد إلى القلعة الحمراء، دون الكشف عن طبيعة المنصب الذي سيتولاه داخل النادي.

وكان أحمد عادل عبد المنعم قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكدًا في الوقت نفسه بدء مرحلة جديدة داخل النادي الأهلي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا في الملاعب