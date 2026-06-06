تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية الهيكل الإدارى بمدينة نصر لـ 24 أغسطس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 13939 لسنة 2025، جنايات أول مدينة نصر، لـ جلسة 24 أغسطس للإطلاع.

الاعتداء على الحرية الشخصية

وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2023، المتهمون من الأول الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضاف أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها ووجه لجمع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.