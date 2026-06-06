مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اثر وقوع حادث تصادم على. طريق جمصه -المنصورة امام كوبري عمار بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام دراجه ناريه و سياره ربع نقل مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.



أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع احمد عوض الحسيني 51عاما واصابة شخص مجهول الهويه فى العقد الرابع من عمره حيث اصيب باشتباه نزيف بالمخ اشتباه نزيف بالبطن اشتباه كسر بالجمجمه وكسور متفرقه بالجسم



تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى بلقاس، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.