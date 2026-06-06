محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق ويشدد على الالتزام بالأسعار

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، يرافقه الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من المعارض الدائمة هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، خاصة السلع الغذائية، في مكان واحد للتخفيف عنهم، كما أوضح أن المعرض يضم سلعاً ومنتجات متنوعة تلزم الحياة اليومية للأسرة.

وتفقد المحافظ منفذ بيع الأسماك، مشدداً على الالتزام بالأسعار المخفضة، وجودة المعروضات، والالتزام بالأسعار المُعلنة.

وكلف رئيس حي شرق بمتابعة الأسعار بالأسواق ومقارنتها بأسعار المعرض، للوقوف على مدى التخفيض من عدمه.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع إليهم، مؤكداً سعيه الدائم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

وشدد على ضرورة متابعة رئيس حي شرق المنصورة المستمرة لعمل المعرض، بالتنسيق مع مديرية التموين، بالإضافة إلى متابعة مستوى النظافة أولاً بأول.