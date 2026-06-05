محافظ الدقهلية يواصل جولته بجمصة ويؤكد: منتجعات سياحية وتجهيزات حضارية على أعلى مستوى

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولته التفقدية بمدينة جمصة، للوقوف بنفسه على جاهزية المدينة لاستقبال زوارها وأبنائها خلال موسم المصيف، بالتزامن مع بدء توافد المواطنين إلى المدينة، يرافقه الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المدينة.

وأوضح المحافظ أن المدينة تمتلك منتجعات سياحية على أعلى مستوى، تناسب جميع الفئات، بتجهيزات حضارية وتصميمات عصرية، مضيفا أن مدينة جمصة تمتلك كورنيشا وشاطئا متميزين، وأكد أنه يبذل قصارى جهده لتوفير كافة الخدمات اللازمة بالمدينة لتلبية جميع احتياجات المواطنين.

وتفقد المحافظ خلال جولته، شواطئ مدينة جمصة، والتقى بالمصطافين وتبادل معهم الأحاديث الودية، ليستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والتقط معهم ومع أطفالهم الصور التذكارية، وشدد على أنه والجهاز التنفيذي يبذلون كل الجهود الممكنة لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين خلال قضاء إجازاتهم بمصيف جمصة.

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من المنتجعات السياحية بالمدينة، ومنها منتجع النخيل، مشيرا إلى أن مدينة جمصة استعادت مظهرها الحضاري اللائق، واتخذت مكانتها كإحدى المدن الساحلية المتميزة التي يتوافد عليها المواطنون من مختلف محافظات مصر، لقضاء أيام العطلة والاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد.

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير التي شهدتها مدينة جمصة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وشواطئها الممتدة المتنوعة برمالها المتميزة، مؤكداً أن هذه المشروعات هي ملك المواطنين ومن أجلهم وعليهم مراعاة الحفاظ عليها.