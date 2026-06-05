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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية:متابعة يومية للأسعار والتخفيضات بمعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة| صور

معرض سلع
معرض سلع
همت الحسينى

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار المتابعة اليومية لعمل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بحي شرق المنصورة، والتخفيضات على السلع الغذائية، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن انشاء المعارض الدائمة تهدف إلى توفير مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات أسعار اللحوم، والخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى وجود منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعرض يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا أو نفاذ الكمية لصرف حصص الخبز المدعم بالمعرض، كما تباع اللحوم بأسعار مخفضة، والأسماك التي تبدأ من 50 جنيه وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تنافسية، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز.

وشدد المحافظ  على الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتنسيق مع علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية.

الدقهلية محافظه معرض محافظ

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