بروح الدعابة والمحبة.. البابا تواضروس يتبادل المزاح مع أطفال "لوجوس جونيور" في موقف خطف القلوب

في مشهد عفوي، خطف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنظار المشاركين في مؤتمر "لوجوس جونيور"، بعدما دخل في حوار لطيف مع عدد من الأطفال قبل دخول إحدى القاعات.

مشهد مليء بالمحبة

وخلال وصوله إلى القاعة، مازح البابا الأطفال قائلًا: "المرة اللي فاتت أنا اللي دخلت الأول والمرة دي أنتم عليكم الأول"، في محاولة منه لتشجيعهم على الدخول قبله، إلا أن الأطفال تمسكوا بإظهار الاحترام لقداسته وردوا في صوت واحد: "لا قداستك الأول".

وحاول البابا إقناعهم بالدخول أولًا، مؤكدًا لهم: "أنتم ضيوف ده المكان بتاعي"، لكن أحد الخدام تدخل بروح مرحة قائلًا: "هم سيطروا عليه"، ما أضفى أجواء من البهجة والضحك بين الحاضرين.

واختتم قداسة البابا الموقف بابتسامته المعتادة قائلًا: "طب ما نخلص الموضوع وإحنا واقفين وخلاص"، وسط إصرار الأطفال على أن يدخل البابا أولًا، تعبيرًا عن محبتهم وتقديرهم له.

وعكس هذا الموقف البسيط جانبًا من شخصية البابا تواضروس، التي تتسم بالقرب من الأطفال وروح الأبوة والبساطة، كما أبرز تمسك الأطفال بقيم الاحترام والتقدير للكبير، في لقطة إنسانية لاقت إعجاب كل من شاهدها.