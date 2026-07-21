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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل؛ لمُتابعة آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات الإيجابية التي تتم مؤخراً للتوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات للتيسير عليهم وتعزيز هذه الإجراءات، وذلك ضمن جهود موسعة تقوم بها الحكومة للتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

واستعرض وزير العدل أبرز مُستجدات خطة الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، سعياً لتقديم الخدمات للمواطنين عبر بيئة حضارية وآمنة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بالخدمات العامة؛ وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تكاتف جهود الأجهزة والمؤسسات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة تقدم خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، حيث قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك ـ كمرحلة أولى ـ بما يحقق الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين، ويُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة به في مكان واحد. 

كما لفت المستشار محمود حلمي الشريف، إلى الجهود الخاصة بتوسيع نطاق تقديم الخدمات الخاصة بالتوثيق في المحافظات المختلفة، حيث وجه مؤخراً بدعم ومُساندة المقرات الثابتة عالية الكثافة بنطاق القاهرة الكبرى بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة، بما يضمن استيعاب أعداد المُترددين، ومنع التكدس، وتوفير بدائل رقمية وعصرية مرنة تختصر الوقت والجَهد على المواطنين في إنجاز معاملاتهم الرسمية، هذا إلى جانب الدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة للعمل بمنطقة الساحل الشمالي، لمواجهة الكثافة المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال فترات الصيف وتيسير معاملات المواطنين اليومية، موضحاً أن هذه الوحدات المُتنقلة والمُطوَّرة تعمل بنظام الشباك الواحد، ومُجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة التي تتيح تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة.

واتصالاً بذلك، أوضح وزير العدل أن هذا الشهر شهد افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، هما فرع توثيق الشهر العقاري بجامعة سوهاج بمحافظة سوهاج، والذي يعد المكتب رقم ٢١ على مستوى المحافظة، وفرع توثيق الشهر العقاري بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، والذي يعد المكتب رقم ٢٢ على مستوى المحافظة؛ لتنضم هذه المقار الحديثة إلى منظومة فروع التوثيق المُطوَّرة التي تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد، حيث يعمل المكتبان الجديدان وفق أحدث النظم التكنولوجية المتطورة بَدءاً من استقبال المواطنين وحتى تسليم الخدمة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وفق معايير تقنية حديثة وآليات عمل مؤمنة بالكامل؛ كما يتيح المكتبان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" وعبر بوابة مصر الرقمية، بما يعزز من التحول الرقمي ويختصر الوقت والجهد، إلى جانب تخصيص شباك مستقل لخدمة المواطنين من ذوي الهمم لضمان تقديم الخدمة لهم بصورة مُيسرة ولائقة.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء

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