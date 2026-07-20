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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تصريحات مدبولي| نواب: السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد.. وزيادة الطاقة الفندقية تدعم مستهدفات الدولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تهيئة بيئة جاذبة للسائحين
  • نائب: السياحة صناعة متكاملة توفر المزيد من فرص العمل
  • برلماني: استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيُسهم في جذب الاستثمارات السياحية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع السياحة يُمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة في ضوء ما يمتلكه من إمكانات ومقومات متنوعة تؤهله لتحقيق معدلات نمو متزايدة.


وأشار إلى أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تهيئة بيئة جاذبة للسائحين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وإزالة أية معوقات قد تؤثر على حركة الوفود السياحية.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس  لمتابعة إجراءات تيسير دخول السائحين إلى البلاد، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.

في هذا الصدد،أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في الطاقة الفندقية جزءا أساسيا من خطة الدولة المستهدفة بمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن جذب السائح لا يقتصر على الترويج فقط، بل يحتاج إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب الزيادة في أعداد الزائرين وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر السياحية.


وأوضح هلال لـ صدى البلد، أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة في تطوير الطرق والمطارات والمناطق الأثرية والسياحية، وهو ما يجعل زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية خطوة مكملة لهذا التطوير، حتى تتحول هذه الاستثمارات إلى عائد اقتصادي حقيقي.


كما أشار عضو الشيوخ إلى أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل صناعة متكاملة توفر فرص عمل، وتدعم قطاعات النقل والتجارة والحرف والخدمات، كما أنها تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي.


وأوضح هلال أن التوسع في الطاقة الفندقية يعكس وجود رؤية تستهدف الاستفادة القصوى من المقومات التي تمتلكها مصر، سواء في السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية أو البيئية، مشيرا إلى أنه كلما زادت القدرة على استقبال السائحين بجودة عالية، ارتفعت معدلات الإقامة والإنفاق، وهو ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطنين العاملين في هذا القطاع.

تحديات قطاع السياحة

وعن التحديات التي تواجه القطاع، أفاد عضو الشيوخ بأن التحدي الحقيقي يتمثل في استمرار تطوير مستوى الخدمات، وتأهيل الكوادر البشرية، والحفاظ على جودة المنتج السياحي، حتى تواكب مصر المنافسة العالمية وتحقق الأهداف التي تسعى إليها في هذا القطاع الحيوي.

في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن سعى الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف، تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعامة أساسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح مسعود لـ صدى البلد، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتطوير شبكة الطرق والمطارات، إلى جانب التوسع في المشروعات السياحية، وهو ما عزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.


كما أشار عضو البرلمان إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية تمثل عنصرًا حاسمًا لتحقيق مستهدفات الدولة في استقبال المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء مدبولي السياحة الحكومة الاقتصاد مجلس الشيوخ

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