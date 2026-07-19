سلطة العقبة: لا أضرار بالمطار والمواني واستمرار حركة التجارة والسياحة بصورة طبيعية

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي إن مطار الملك حسين الدولي ومواني العقبة تعمل بصورة طبيعية، دون تأثر حركة السياحة أو التجارة أو سلاسل الإمداد، رغم التطورات الأمنية الأخيرة.

وأضاف المجالي "أن العقبة لم تسجل أي أضرار في منشآتها، سواء المواني أو المرافق السياحية أو المناطق الصناعية أو الأحياء السكنية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت بكفاءة مع الحادثة، وأن الأوضاع في المحافظة مستقرة.

وتابع "أن مختلف المؤسسات في العقبة تواصل عملها بكامل الجاهزية"، مؤكدا استمرار حركة الطيران بالمطار بشكل منتظم، بما في ذلك رحلات الملكية الأردنية بين عمّان والعقبة، والرحلات الأسبوعية بين العقبة والقاهرة.

وأوضح أن عمليات الشحن والتفريغ في موانئ العقبة مستمرة دون تعطيل، مع استمرار استقبال السفن ومناولة البضائع وفق الجداول المعتادة، لافتا إلى أن حركة الشاحنات لم تتأثر، حيث تدخل وتغادر المنطقة يوميا نحو 4 آلاف إلى 4 آلاف و500 شاحنة.

وأشار المجالي إلى أن القطاع السياحي في العقبة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مع استمرار استقبال الزوار وعمل جميع المرافق السياحية والخدمية دون انقطاع.