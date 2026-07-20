قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
البحرين.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية
القبض على مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة
ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
وفاة الموسيقار هاني شنودة
خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: السياحة المصرية تشهد انتعاشة مع تسهيلات للتأشيرات وزيادة الرحلات الجوية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد هشام إدريس، الخبير السياحي وعضو غرفة السياحة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات والتسهيلات لدعم القطاع، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التأشيرات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.

وأوضح إدريس أن هذه التسهيلات ستسهم في جذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن دخول شركات سياحية أجنبية جديدة إلى السوق المصري خلال الأشهر الماضية ساعد على تطوير القطاع وزيادة الحركة السياحية.

زيادة الرحلات الجوية ودعم الحركة السياحية

وأشار الخبير السياحي إلى أن مصر شهدت انتعاشة واضحة في القطاع السياحي، ظهرت في عدد من الفعاليات والأحداث الكبرى، ومنها مدينة العلمين واستقبال المنتخب المصري، مؤكدًا أن زيادة عدد الخطوط الجوية من 4 إلى 6 خطوط ساهمت في تحسين حركة الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأكد أن استمرار تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

هشام إدريس غرفة السياحة التأشيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

بالصور

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد