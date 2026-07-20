تحرك برلماني لتحويل مسار العائلة المقدسة لأكبر مقصد عالمي للسياحة الروحية في مصر

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن مسار العائلة المقدسة يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تجمع بين البعدين الروحي والحضاري، ويعكس المكانة التاريخية لمصر باعتبارها أرض الأمن والسلام التي احتضنت العائلة المقدسة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والكنائس المصرية لتطوير مواقع المسار وإدراجها ضمن خريطة السياحة الدينية العالمية.

وقال "أباظة” فى تصريحات له : إن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة تطوير المواقع إلى مرحلة التسويق العالمي الاحترافي لهذا المشروع الحضاري الفريد، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة، ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الروحية الدولية.

متقدماً للحكومة بعدد من المقترحات غير التقليدية لحسم هذا الملف وفى مقدمتها إطلاق منصة رقمية عالمية متعددة اللغات لمسار العائلة المقدسة تضم الجولات الافتراضية ونظام الحجز الإلكتروني وخريطة تفاعلية للمواقع التاريخية وتنظيم “أسبوع العائلة المقدسة العالمي” سنوياً بمشاركة الكنائس والمؤسسات الدينية والسياحية من مختلف دول العالم للترويج للمسار مع إعداد برامج سياحية متكاملة تربط بين مسار العائلة المقدسة والمتحف المصري الكبير والمقاصد السياحية والأثرية الأخرى لزيادة مدة إقامة السائح في مصر.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بإنشاء مراكز ثقافية وسياحية متطورة داخل محطات المسار لتقديم عروض وثائقية وتفاعلية تروي رحلة العائلة المقدسة بلغات متعددة وإطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب أبناء المحافظات الواقعة على المسار للعمل كمرشدين متخصصين في السياحة الروحية، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب مشدداً على أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل رسالة حضارية وإنسانية تؤكد قدرة مصر على توظيف تاريخها العريق لخدمة حاضرها ومستقبلها.

وأكد على أن الاستثمار الحقيقي في هذا الملف هو استثمار في قوة مصر الناعمة، داعياً الحكومة إلى وضع خطة عاجلة للتسويق الدولي للمسار، لأن العالم ينتظر أن يرى هذا الكنز الحضاري في صورته التي تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين الأمم.