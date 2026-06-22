قداس المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقامت كنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات الرعية.

قداس المناولة الاحتفالية

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي القمص أوغسطينوس موريس، راعي الكنيسة، وذلك بتكليف من الأب البطريرك، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية حوارًا خاصًا مع المحتفى بهم، حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

كذلك، نقل الأب أوغسطينوس تهنئة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، إلى أبناء وبنات الكنيسة. وفي ختام الاحتفال، تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.