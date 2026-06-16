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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بولا يدشن مذبحًا جديدًا بكنيسة مارجرجس بكفر الزيات ويجتمع بكهنة الإيبارشية

نيافة الأنبا بولا - مطران طنطا
نيافة الأنبا بولا - مطران طنطا
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة كفر الزيات، حيث قام خلاله بتدشين مذبح جديد على اسم القديس الأنبا أرسانيوس، معلم أولاد الملوك، وسط أجواء من الفرح شارك فيها الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وعقب انتهاء القداس، عقد نيافته الاجتماع الشهري مع الآباء الكهنة، وتناول خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية، كما دار حوار أبوي تناول احتياجات العمل الرعوي وسبل تطويره بما يسهم في دعم الخدمة والارتقاء بها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الآباء الكهنة عن شكرهم وتقديرهم لنيافة الأنبا بولا، مثمنين اهتمامه المستمر بمتابعة شئون الخدمة وحرصه الدائم على رعاية أبنائه وخدمتهم.

الأنبا بولا مطران طنطا الأرثوذكس القداس الإلهي الكنيسة الكهنة

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