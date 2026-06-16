الأنبا بولا يدشن مذبحًا جديدًا بكنيسة مارجرجس بكفر الزيات ويجتمع بكهنة الإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة كفر الزيات، حيث قام خلاله بتدشين مذبح جديد على اسم القديس الأنبا أرسانيوس، معلم أولاد الملوك، وسط أجواء من الفرح شارك فيها الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وعقب انتهاء القداس، عقد نيافته الاجتماع الشهري مع الآباء الكهنة، وتناول خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية، كما دار حوار أبوي تناول احتياجات العمل الرعوي وسبل تطويره بما يسهم في دعم الخدمة والارتقاء بها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الآباء الكهنة عن شكرهم وتقديرهم لنيافة الأنبا بولا، مثمنين اهتمامه المستمر بمتابعة شئون الخدمة وحرصه الدائم على رعاية أبنائه وخدمتهم.