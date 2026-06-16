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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل الأنبا دانيال الأنبا بولا والأنبا سيداروس بالمقر البابوي

البابا تواضروس و الأنبا سيداروس
البابا تواضروس و الأنبا سيداروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، حيث عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بالدير، في إطار المتابعة الدورية لشؤون الأديرة والخدمة الكنسية.

كما استقبل قداسة البابا نيافة الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، الذي استعرض مع قداسته بعض الترتيبات الخاصة بالأمور الرعوية والخدمية في القطاع الذي يشرف عليه.

وتأتي اللقاءات في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني لشؤون الإيبارشيات والأديرة، والاطمئنان على سير العمل الرعوي والإداري، بما يسهم في دعم الخدمة الكنسية وتعزيز الاهتمام باحتياجات مختلف القطاعات.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا دانيال الأنبا بولا الكنسية

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