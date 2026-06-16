البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس اجتماع السينودس البطريركي لمناقشة الأمور الرعوية

انطلق، مساء أمس، اجتماع السينودس البطريركي بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وذلك ببيت التكوين، التابع لجمعية الصعيد، بأبوقرقاص.

تقام الاجتماعات يومي الخامس عشر، والسادس عشر من يونيو الجاري، بمشاركة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، لمناقشة عدد من الأمور الرعوية المتعلقة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الزيارة الرعوية، التي يقوم بها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق حاليًا، إلى إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.