الكنيسة الأسقفية في مصر تنعى القمص أنطونيوس غطاس

نعت الكنيسة الأسقفية في مصر، برئاسة رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية بمصر، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية على رجاء القيامة.

وتتقدم الكنيسة الأسقفية بخالص التعازي إلى غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وإلى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وأسرة الأب الراحل ومحبيه وتلاميذه، سائلين الله أن يمنح الجميع العزاء والسلام.

وتثمن الكنيسة الأسقفية المسيرة الرعوية والتربوية الحافلة التي قدمها الأب الراحل عبر سنوات خدمته، وما تركه من أثر طيب في حياة الكثيرين من أبناء الكنيسة والمجتمع.

وتصلي الكنيسة الأسقفية لله أن يمنح العزاء والسلام لجميع محبيه، وأن تكون ذكرى خدمته المباركة مصدر إلهام للأجيال القادمة.