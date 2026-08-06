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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أحدث تطورات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في سوق الذهب داخل مصر.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 18: 5074 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5930 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6765 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 47360 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة.

 

ما العوامل التي تحدد أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

السعر العالمي للأوقية في البورصات الدولية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

حجم العرض والطلب داخل السوق المحلي.

التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تدفع المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

تكلفة المصنعية والدمغة التي تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى.

 

لماذا يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب؟

يحظى الذهب باهتمام واسع من المواطنين، سواء بغرض الادخار والاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، لذلك يترقب الكثيرون حركة الأسعار بشكل يومي، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، وما يترتب عليها من ارتفاع أو انخفاض في أسعار المعدن الأصفر.

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