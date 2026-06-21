البابا لاون للرهبان الأوغسطينيين في بافيا: القديس أوغسطينوس هبة للكنيسة ورسالة مُتجدّدة للعالم |صور

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، جماعة الرهبان الأوغسطينيين، بمدينة بافيا، وذلك قبيل توجهه إلى بازيليك سان بيترو، في إطار زيارته الرعوية للمدينة.

وفي كلمته، أكد الحبر الأعظم المكانة الفريدة للقديس أوغسطينوس في حياة الكنيسة، مشددًا على أن إرثه الروحي، والفكري لا يخص الرهبنة الأوغسطينية وحدها، بل يُعد كنزًا للكنيسة الجامعة بأسرها، داعيًا إلى مواصلة التعريف بفكر القديس أوغسطينوس، ونشر تعاليمه، لما تحمله من رؤى قادرة على مخاطبة الإنسان المعاصر، والإجابة عن تساؤلاته الوجودية، والروحية.

حمل رسالة محبة المسيح

وأشار الأب الأقدس إلى التدفق المستمر للحجاج، والزائرين إلى البازيليك، معتبرًا ذلك دليلًا على أن الإنسان يظل في أعماقه باحثًا دائمًا عن الحقيقة، وعن الله، مهما اختلفت الظروف، والأزمنة.

وشدّد بابا الكنيسة الكاثوليكية أهمية حمل رسالة محبة المسيح، والكنيسة إلى العالم، مؤكدًا أن هذه الرسالة تمثل جوهر فكر القديس أوغسطينوس، ومحور تعليمه الروحي.

وفي ختام اللقاء، أعرب قداسة البابا لاون الرابع عشر عن شكره للرهبان الأوغسطينيين، لخدمتهم، وشهادتهم، متمنيًا أن يظل القديس أوغسطينوس منارةً تهدي المؤمنين إلى عيش رسالة الإنجيل بأمانة ومحبة وتفانٍ.