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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون يدعو إلى اكتشاف وجه الله في الفقراء بمناسبة اليوم العالمي العاشر لهم

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

وجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالة خاصة، بمناسبة اليوم العالمي العاشر للفقراء، حملت عنوان "الرب مُعتَصم الفقير"، دعا فيها الكنيسة والعالم إلى إعادة اكتشاف حضور الله من خلال الاقتراب من الفقراء، والإصغاء إلى معاناتهم، مؤكدًا أن الاهتمام بالأكثر احتياجًا يشكّل اختبارًا حقيقيًا لصدق الإيمان المسيحي.

وأوضح الحبر الأعظم أن تراجع الحس بما هو متسامٍ وروحي في حياة الإنسان المعاصر أسهم في تفاقم مظاهر الظلم الاجتماعي، والإقصاء، حيث أصبح الضعفاء، والفقراء أول المتضررين من ثقافة تقوم على الهيمنة، والتهميش بدلًا من الاحترام المتبادل، والتضامن الإنساني.

وأشار الأب الأقدس إلى أن صرخات الفقراء المطالبة بالعدالة كثيراً ما تُواجَه باللامبالاة، أو تُحجَب وسط أنماط الحياة المعاصرة، والتأثير المتزايد للفضاء الرقمي، الأمر الذي يتطلب يقظة ضمير فردية وجماعية تعيد للإنسان كرامته، وحقوقه الأساسية.

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أن الله ليس فكرة، أو وعدًا بعيد المنال، بل حضور حيّ ومتجسد في شخص يسوع المسيح، الذي اختار طريق الفقر، والتواضع ليشارك البشرية آلامها وضعفها.

ومن هذا المنطلق، دعا قداسة البابا المؤمنين إلى أن يكونوا علامة ملموسة لمحبة الله في العالم، عبر خدمة المحتاجين، والدفاع عن كرامتهم.

وشدد عظيم الأحبار على أن الكنيسة مدعوة لأن تكون كنيسة التطويبات، تمنح الفقراء مكانة مميزة في قلب رسالتها، وتساهم في إعادة الاعتبار لمن حُرموا من حقوقهم، أو تعرضوا للتهميش.

وفي ختام رسالته، استلهم قداسة البابا لاون الرابع عشر مثال القديس فرنسيس الآسيزي، داعيًا المؤمنين إلى الاقتراب الحقيقي من الفقراء، ومشاركتهم واقعهم، لا الاكتفاء بالحديث عنهم، مشجعًا الجميع على إجراء فحص ضمير صادق حول مدى التزامهم بخدمة المحتاجين، مؤكدًا أن المحبة الحقيقية تزيل الحواجز بين المعطي، والمتلقي، وتجعل من الجميع عطية متبادلة في كنيسة فقيرة، متضامنة ومفعمة بالمحبة.

البابا لاون قداسة البابا لاون الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

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