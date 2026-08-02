توتنهام يقترب من أوسيمين.. وغلطة سراي يتمسك بمطالبه المالية

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب غلطة سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

توتنهام الإنجليزي

وبحسب ما كشفه الصحفي التركي إكرم كونور، فإن توتنهام تقدم بعرض مبدئي تتراوح قيمته بين 50 و55 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات المهاجم النيجيري.

وأضاف كونور أن إدارة غلطة سراي لا تنوي التفريط في أوسيمين بهذا المقابل، إذ حددت مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 75 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن الفجوة المالية بين العرض الإنجليزي ومطالب النادي التركي لا تزال قائمة، إلا أن المفاوضات مستمرة، مع إمكانية تقديم توتنهام عرضًا جديدًا خلال الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر.

ويُعد أوسيمين أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، ويحظى باهتمام عدد من الأندية الكبرى، بعدما قدم مستويات مميزة جعلته هدفًا للعديد من الفرق الساعية لتعزيز قدراتها الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية.