عرض جديد من سيلتيك لخطف هيثم حسن من ريال أوفييدو

كشفت تقارير صحفية عن تحركات جديدة من نادي سيلتيك الأسكتلندي للتعاقد مع الجزائري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيلتيك الأسكتلندي

وبحسب التقارير، يستعد سيلتيك لتقديم عرض جديد إلى إدارة ريال أوفييدو، يفوق عرضه السابق، في محاولة لإقناع النادي الإسباني بالموافقة على بيع اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي تحرك بطل الدوري الأسكتلندي بعد متابعة مستمرة للمستويات التي قدمها هيثم حسن مع ريال أوفييدو، حيث يعد أحد أبرز العناصر التي لفتت الأنظار خلال الموسم الماضي.

وتسعى إدارة سيلتيك إلى حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى بالحصول على خدمات اللاعب، ما يزيد من حدة المنافسة على ضمه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، في ظل رغبة سيلتيك في تعزيز صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية بالموسم الجديد.