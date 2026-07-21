تصعيد إسرائيلي .. عمليات نسف في ميس الجبل وكفرتبنيت وتحليق مسيّر فوق بيروت

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الثلاثاء/ عملية نسف ضخمة في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

وفي النبطية، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت، حيث تردد صدى الانفجار في البلدات المجاورة، فيما شوهدت سحب الدخان تتصاعد من مكان التفجير.

بالتزامن، سُجل تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض، في إطار استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، وسط حالة من الترقب والحذر في مختلف المناطق.