رواتب تصل إلى 28 ألف جنيه.. وظائف للصيادلة 2026 بحوافز مجزية

يتزايد اهتمام الصيادلة بالبحث عن فرص عمل مناسبة توفر رواتب تنافسية ومزايا وظيفية، خاصة مع استمرار إعلان منصة الوظائف عن وظائف جديدة في كبرى سلاسل الصيدليات، تستهدف مختلف مستويات الخبرة، بداية من الصيادلة حديثي التخرج وحتى أصحاب الخبرات الإدارية والإشرافية.

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وتشمل الوظائف المطروحة فرصا للعمل في عدد من المحافظات، برواتب مجزية، إلى جانب حوافز مالية وبدلات سكن ومواصلات وتأمينات اجتماعية، بما يوفر بيئة عمل مستقرة وفرصا للتطور المهني.

وظيفة مدير منطقة صيدليات

أعلنت إحدى سلاسل الصيدليات عن حاجتها إلى تعيين مدير منطقة صيدليات للعمل بفروعها في منطقتي المعادي والمقطم، ضمن الوظائف القيادية التي تستهدف أصحاب الخبرات في إدارة الصيدليات.

ويشترط للالتحاق بالوظيفة امتلاك خبرة عملية تتراوح بين 5 و15 عاما في مجال الصيدلة وإدارة الفروع، مع القدرة على قيادة فرق العمل وتحقيق المستهدفات التشغيلية والبيعية.

الراتب والمزايا

تمنح الشركة راتبا شهريا يتراوح بين 22 ألفا و28 ألف جنيه، بالإضافة إلى:

حوافز شهرية تصل إلى 8 آلاف جنيه.

بدل سكن.

فرص للتطوير والترقي الوظيفي.

العمل داخل إحدى كبرى سلاسل الصيدليات.

المهام الوظيفية

تشمل مسئوليات مدير المنطقة عددا من المهام، أبرزها:

الإشراف على تشغيل وإدارة عدد من فروع الصيدليات.

تنفيذ خطط المبيعات وتحقيق المستهدفات.

متابعة المخزون وضمان توافر الأدوية والمنتجات.

تطوير الأداء التشغيلي داخل الفروع.

تدريب الصيادلة ومديري الورديات.

تقييم أداء العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وظائف

شروط التقديم

حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

الحصول على بكالوريوس الصيدلة.

خبرة عملية تتراوح بين 5 و15 عاما.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

امتلاك رخصة قيادة سارية.

أن يتراوح العمر بين 29 و45 عاما.

امتلاك مهارات قيادية وقدرة على إدارة فرق العمل.

فرص عمل للصيادلة حديثي التخرج

وأعلنت إحدى سلاسل الصيدليات عن توافر فرص عمل للصيادلة حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المتوسطة، للعمل بفروعها في الشروق ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وتبدأ الرواتب من 8250 جنيها وتصل إلى 12500 جنيه شهريا، مع إمكانية زيادة الدخل من خلال ساعات العمل الإضافية.

مزايا الوظائف

توفر الشركة عددا من المزايا للعاملين، من بينها:

سكن تابع للشركة أو بدل سكن.

بدل مواصلات.

تأمينات اجتماعية.

فرص للتدريب والتطوير المهني.

بيئة عمل مستقرة وإمكانية الترقي.

شروط التقديم للصيادلة

يشترط للتقدم لهذه الوظائف:

الحصول على بكالوريوس الصيدلة.

استخراج ترخيص مزاولة المهنة.

امتلاك كارنيه نقابة الصيادلة ساري المفعول.

إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

التفرغ للعمل بدوام كامل.

وظائف

تأتي هذه الوظائف ضمن الفرص التي يتم الإعلان عنها عبر منصة فرصنا، في إطار توفير فرص عمل مناسبة للكفاءات، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير وظائف مستقرة برواتب تنافسية ومزايا متنوعة تلبي تطلعات الصيادلة في مختلف مراحلهم المهنية.