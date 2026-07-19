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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف جديدة في السكة الحديد.. تعرف على الشروط ورابط التقديم قبل غلق الباب

منظومات النقل السككي في مصر
منظومات النقل السككي في مصر
حسام الفقي

في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان وتدعيمها بالكفاءات العلمية والأكاديمية المتميزة بما يسهم في إعداد الكوادر التكنولوجية والفنية المؤهلة القادرة على مواكبة التطور المستمر في منظومات النقل السككي في مصر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب التقدم لشغل عدد 6 من الوظائف القيادية والأكاديمية داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وهي ( وكيل للمعهد بدرجة أستاذ مساعد - أستاذ مساعد في تخصصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية - مدرس في تخصصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية) ، وفقاً للضوابط والمحددات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة المعهد، مع توافر الكفاءة العلمية والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
ويشترط لشغل وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص المعلن من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات ، وألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
أما المتقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد فيشترط حصوله على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، وألا يزيد عمره على 55 عامًا.
وبالنسبة لوظيفة وكيل المعهد بدرجة أستاذ مساعد فيشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب وأن يكون قد مضى على حصوله على اللقب مدة لا تقل عن عامين، مع سبق شغله إحدى الوظائف الأكاديمية أو الإدارية، وألا يزيد عمره على 55 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
علي ان يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة والتي تشمل ( طلب التقدم باسم الأستاذ الدكتور عميد المعهد - السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات - أصل المؤهلات العلمية وصور منها - شهادة الميلاد المميكنة - صورة بطاقة الرقم القومي، - شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور- صحيفة حالة جنائية حديثة - عدد (8) صور شخصية -  شهادات الخبرة والدورات التدريبية - أي مستندات أخرى منصوص عليها بالإعلان ).
ويستمر تلقي طلبات التقدم لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان وذلك من خلال الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzNSN1fSKvex-M2uwKpiPeBgAP5Vu8t-eDZlZkrTGZOALjpg/viewform

وزارة النقل منظومات النقل السككي في مصر سكك حديد مصر

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