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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع القطاع الخاص.. محافظة الوادي الجديد تعلن توفير وظائف شاغرة للخريجين

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد أنه بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، تم توفير حزمة جديدة من فرص العمل المتميزة الموجهة للشباب من أبناء وبنات المحافظة، بهدف الحد من البطالة ودمج الكوادر الشابة في سوق العمل الحر.

توفير فرص عمل

​وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة الوادي الجديد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص لتأمين وظائف مستقرة ولائقة بامتيازات تضمن حقوق العاملين، وتشمل الفرص المعلن عنها قطاعات حيوية مختلفة تتناسب مع مؤهلات الشباب وتتوزع على مراكز المحافظة.

​وحسب البيان الصادر، فقد جاءت تفاصيل الوظائف والشركات المشاركة على النحو التالي:


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​أولا: قطاع التنمية الزراعية (مركز الخارجة)

وتم توفير (15) وظيفة تحت مسمى "عامل زراعي" بإحدى شركات الاستثمار الزراعي، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط، مع تقديم باقة من المزايا الرسمية تشمل عقود عمل وتأمينا صحيا واجتماعيا شاملا لضمان بيئة عمل آمنة.

​ثانيا: قطاع التمويل والخدمات المالية (فرعي الخارجة والداخلة).

وفي قطاع المال والأعمال، أعلنت المحافظة فتح باب التقديم لشغل (14) وظيفة بمسمى "أخصائي تمويل" بإحدى شركات التمويل للعمل في فرعيها بمركزي الخارجة والداخلة. 

وتستهدف هذه الوظائف الخريجين من الجنسين (ذكور وإناث) من حملة المؤهلات العليا، وتوفر الشركة للمقبولين عقد عمل، تأمينا صحيا، وتأمينا اجتماعيًا، بالإضافة إلى حوافز إنتاجية مجزية تشجيعًا وتطويرا للكفاءات.

​ودعت المحافظة الشباب الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التوجه مباشرة إلى مكاتب مديرية العمل المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة.

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