كيفية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة ومدة استخراجها

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على كيفية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا، خاصة مع استمرار وزارة الداخلية في التوسع في تقديم خدماتها الرقمية، بما يتيح للمواطنين الحصول على المستندات الرسمية بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مقار تقديم الخدمة.

كيفية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا 2026

وتوفر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمة استخراج شهادة التحركات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ما هي شهادة التحركات؟

تعد شهادة التحركات مستندا رسميا يوضح سجل دخول وخروج المواطن من وإلى جمهورية مصر العربية خلال فترة زمنية محددة، ويتم إصدارها بناء على البيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويجوز استخراج الشهادة لصاحب الطلب أو لمن ينوب عنه وفقا للضوابط القانونية، وتستخدم في العديد من الإجراءات الحكومية والقضائية والإدارية التي تتطلب إثبات تحركات المواطن داخل البلاد أو خارجها.

استخدامات شهادة التحركات

تطلب شهادة التحركات في عدد من المعاملات الرسمية، من أبرزها:

استكمال بعض الإجراءات القضائية.

تقديمها للجهات الحكومية المختلفة.

إثبات فترات السفر أو الإقامة خارج البلاد.

إنهاء بعض المعاملات الإدارية والرسمية التي تتطلب بيان حركة السفر.

كيفية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا 2026

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، يجب إنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار "تسجيل الدخول".

الضغط على "إنشاء حساب جديد".

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وفي مقدمتها الرقم القومي، ثم استكمال عملية التسجيل.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

بعد إنشاء الحساب، يمكن تقديم طلب استخراج شهادة التحركات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

2. الدخول إلى "دليل الخدمات" من الصفحة الرئيسية.

3. اختيار خدمة "شهادة التحركات".

4. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم، والرقم القومي، والمهنة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، والمحافظة، والمنطقة السكنية، والجهة المقدم إليها الطلب.

5. تحديد الفترة الزمنية المطلوب إصدار الشهادة عنها.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المعتمدة.

7. إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد استلامه.

مدة استخراج شهادة التحركات

أوضحت وزارة الداخلية أن استخراج شهادة التحركات إلكترونيا يستغرق نحو 3 أيام عمل، على أن يتم استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الجهة المحددة وفقا للإجراءات المعمول بها.

كيفية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا 2026

مزايا الخدمة الإلكترونية

تأتي خدمة استخراج شهادة التحركات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الرقمية، حيث تتيح للمواطنين تقديم الطلبات إلكترونيا، وتقليل فترات الانتظار، والحد من التكدس داخل مقار تقديم الخدمة، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وتنصح وزارة الداخلية المواطنين بالاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند استخدام الخدمات الإلكترونية، والتأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، لضمان سرعة إنجاز الطلب دون تأخير.