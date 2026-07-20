أخبار الوادي الجديد| بروتوكول تعاون لرفع كفاءة وصيانة مطار الداخلة.. والمحافظة تعلن توافر وظائف شاغرة للخريجين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يوقعان بروتوكول تعاون رفع كفاءة وصيانة مطار الداخلة.

وقّعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء

اح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،

اليوم، بروتوكول تعاون مشترك؛ لتنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة مطار الداخلة، وذلك عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الهيئة لمعاينة الموقع على الطبيعة خلال الأيام قليلة الماضية.

وأوضحت المحافظ أن البروتوكول تضمن تنفيذ أعمال تطوير شاملة للممر الرئيسي والوصـلات، إلى جانب أعمال الترميمات الخرسانية والأسفلتية، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية للمطار وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة بعد توقف دام 16 عامًا.

وأكدت مجدي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمحافظة، ويُعد خطوة أساسية نحو إعادة تشغيل مطار الداخلة، الذي طالما مثّل حلمًا لأبناء المحافظة والزوار من المستثمرين والسياح، لما له من دور محوري في تيسير الحركة وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضافت أن التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعكس دورها الوطني الرائد كشريك تنموي رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وهندسية، بما يضمن تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، ويُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تنمية الوادي الجديد وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية.

بالتعاون مع القطاع الخاص.. محافظة الوادي الجديد تعلن توافر وظائف شاغرة للخريجين

أعلنت محافظة الوادي الجديد أنه بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، تم توفير حزمة جديدة من فرص العمل المتميزة الموجهة للشباب من أبناء وبنات المحافظة، بهدف الحد من البطالة ودمج الكوادر الشابة في سوق العمل الحر.

توفير فرص عمل

​وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة الوادي الجديد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص لتأمين وظائف مستقرة ولائقة بامتيازات تضمن حقوق العاملين، وتشمل الفرص المعلن عنها قطاعات حيوية مختلفة تتناسب مع مؤهلات الشباب وتتوزع على مراكز المحافظة.

​وحسب البيان الصادر، فقد جاءت تفاصيل الوظائف والشركات المشاركة على النحو التالي:



جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2026

​أولا: قطاع التنمية الزراعية (مركز الخارجة)

وتم توفير (15) وظيفة تحت مسمى "عامل زراعي" بإحدى شركات الاستثمار الزراعي، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط، مع تقديم باقة من المزايا الرسمية تشمل عقود عمل وتأمينا صحيا واجتماعيا شاملا لضمان بيئة عمل آمنة.

​ثانيا: قطاع التمويل والخدمات المالية (فرعي الخارجة والداخلة)

وفي قطاع المال والأعمال، أعلنت المحافظة فتح باب التقديم لشغل (14) وظيفة بمسمى "أخصائي تمويل" بإحدى شركات التمويل للعمل في فرعيها بمركزي الخارجة والداخلة.

وتستهدف هذه الوظائف الخريجين من الجنسين (ذكور وإناث) من حملة المؤهلات العليا، وتوفر الشركة للمقبولين عقد عمل، تأمينا صحيا، وتأمينا اجتماعيًا، بالإضافة إلى حوافز إنتاجية مجزية تشجيعًا وتطويرا للكفاءات.

​ودعت المحافظة الشباب الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التوجه مباشرة إلى مكاتب مديرية العمل المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة.

جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2026

​أعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد صدور "دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2026"، وذلك في إطار الدليل العام المعتمد الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

المواعيد المنظمة للاختبارات

وأكدت الكلية أن هذا الإعلان يأتي حرصًا من إدارة الجامعة والكلية على تعريف الطلاب المتقدمين وأولياء أمورهم بكافة الضوابط، الإجراءات، والمواعيد المنظمة للاختبارات لضمان تيسير السبل أمامهم.

وأشارت الكلية إلى أن التقديم والاختبارات تجرى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور خالد عبد الجابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

مواعيد التسجيل والامتحانات

وأوضحت الكلية أن منظومة العمل بالاختبارات تسير وفقًا للمواعيد الزمنية التالية:

​التسجيل الإلكتروني: بدأ منذ أول أمس 17 يوليو 2026، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

وتبدأ أعمال اختبارات القدرات فعليًا بمقر الكلية اعتبارًا من اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن والمنظم للمجموعات.