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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد جمصه و الشاطئ والكورنيش ويشدد على إلتزام فرق الإنقاذ بالتواجد

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،مدينة جمصة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد الكورنيش والممشى، وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير مختلف الخدمات والدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمدينة، وحسن استغلالها، وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصطافين، رافقه الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة.

وتفقد المحافظ خلال زيارته المفاجئة عدداً من الشوارع والحدائق، ومستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وأكد على ضرورة التواجد الدائم لسيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي طوارئ، كما التقى فرق الإنقاذ، وأكد على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، والتواجد المستمر، وحسن التعامل مع المصطافين، وتفقد المشايات المؤدية إلى البحر، والتقى المواطنين واستمع إليهم، مؤكداً تلبية مطالبهم، وشدد على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

كما أكد المحافظ  على منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وبشوارع المدينة تعوق حركة المرور والسير، ورفعها فورا إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ووجه رئيس المدينة باستمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة شوارع المدينة وتوفير الدعم اللازم وتوفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين المقيمين والزوار.

كما تفقد  "مرزوق" عددا من المنتجعات السياحية التي أقيمت بمدينة جمصه، وأشاد بمستوى وكفاءة الإنشاءات والتصميمات التي تعكس رؤية فنية ووجهة سياحية لرواد مدينة جمصه من مختلف المحافظات، والتي تخلق فرص استثمارية وتشجع على إقامة المزيد من المشروعات السياحية الجاذبة التي توفر فرص عمل جديدة للشباب.

الدقهليه محافظه محافظ جمصه

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