سقطوا من سيارة نصف نقل .. إصابة ثلاثة عمال بالدقهلية

أصيب 3 عمال إثر سقوطهم من فوق سيارة نصف نقل

على طريق الروضة بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط ثلاثة عمال من سيارة نصف نقل على. طريق الروضة بالسنبلاوين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من نوح احمد فؤاد 17عاما بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج خيرت ربيع رمضان 37عاما بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج و عبدالسلام احمد محمد. 16عاما ، خدوش بالظهر وكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.