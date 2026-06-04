ننشر اسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وملاكى بالدقهلية

حصل “صدى البلد” على أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وملاكى بالدقهلية وهم شيماء رمضان الحداد 40 عاما مقيمة شها وأصيبت بكسر بالساق اليسري ؛ سارة السيد فتحي 19 عاما مقيمة بشلا وأصيبت بكسر بالساق اليمني واليسري ؛ رحمة حسن جمعه 30 عاما مقيمة طنامل الغربي جرح بفروة الراس وكدمات بالجسم..

دنيا جهاد إبراهيم 19 عاما مقيم ميت غمر بكسر بالساق اليمني

محمد محمد إسماعيل 33 عاما مقيمة ميت غمر يكدمات وجروح بالجسم ؛ احمد ممدوح محمد محمود 44 عاما مقيم المنيب القاهره بكسر بالساق اليمني ..

كما أصيبت بسنت صبحي الشربيني 22 عاما مقيمة ميت غمر بما بعد الارتجاج وعبد الرحمن علي احمد السواح 21 عاما مقيمة ميت غمر بجروح متفرقه بالوجه ..

مينا إيهاب نبيل لطفي 23 عاما مقيم ميت غمر جروح متفرقه بالوجه وبسملة عبد الحافظ حامد 21 عاما مقيمة ميت غمر بكسر بالذراع الأمن جروح بالوجه..



وأصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق نوسا الغيط - أجا بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بتصادم ميكروباص فى ملاكى على طريق نوسا الغيط ووقوع مصابين

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



