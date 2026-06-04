مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه واصيب اثنان آخران إثر وقوع حادث على طريق قريه أبو المعاطي الباز ببني عبيد بمحافظة الدقهلية .

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث

اصطدام دراجة نارية بأخرى ومصرع شخص وإصابة آخرين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مصطفي عامر جمال 17 عاما وإصابة كل من طلعت إبراهيم أحمد16عاما

اشتباه كسر بالجمجمة

اشتباه نزيف بالمخ

سحجات بالجسم وعادل محمد عبدالوهاب

17عاما وإصابته

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى عبيد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.