صحة الدقهليه: إنقاذ مريضة بمستشفى ميت غمر من مضاعفات حمل خارج الرحم باستخدام المنظار الجراحي

أشاد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بنجاح الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى ميت غمر المركزي في التعامل مع حالة حرجة لسيدة تعاني من حمل خارج الرحم، وذلك من خلال تدخل جراحي دقيق باستخدام منظار البطن، بما أسهم في إنقاذ المريضة وتجنب المضاعفات المحتملة للحالة.

وأكد وكيل الوزارة أن ما تشهده مستشفيات المحافظة من نجاحات متتالية في مختلف التخصصات الدقيقة يعكس ارتفاع كفاءة الأطقم الطبية وتوافر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث الأساليب الطبية، مشيرًا إلى أن جراحات المناظير أصبحت تمثل أحد أهم محاور تطوير الخدمة الصحية لما توفره من أمان أعلى وفترة تعافٍ أسرع للمرضى.

و أوضحت الدكتورة ميرفت والي، الطبيبة المعالجة للحالة، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي حامل للمرة الثالثة ولديها ولادتان قيصريتان سابقتان، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود حمل خارج الرحم بالأنبوب الأيمن، وهي من الحالات التي تستلزم تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار التدخل العاجل باستخدام منظار البطن الجراحي بدلًا من الجراحة التقليدية، حيث جرى استئصال الحمل خارج الرحم بنجاح، مع فك الالتصاقات البطنية الناتجة عن العمليات القيصرية السابقة بدقة شديدة للحفاظ على الأنسجة المحيطة، كما تم إجراء تنظيف للرحم للتعامل مع التغيرات المصاحبة للحمل، وتركيب درنقة بالجانب الأيمن للاطمئنان على الحالة خلال فترة ما بعد الجراحة.

وأكدت أن استخدام المنظار الجراحي ساهم في تقليل الألم وفترة الإقامة بالمستشفى، وساعد على سرعة تعافي المريضة وعودتها لممارسة حياتها الطبيعية في وقت أقصر مقارنة بالجراحات التقليدية.

وشهدت العملية مشاركة فريق طبي متكامل ضم الدكتورة ميرفت والي، والدكتور سامح والي أخصائي التخدير، وبمشاركة متميزة من هيئة التمريض بقيادة هدير عصام، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور حمادة عبد العزيز رئيس قسم النساء والتوليد.

و توجه الدكتور حموده عيد الجزار بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة مستشفى ميت غمر المركزي بقيادة الدكتور شريف الحلو مدير المستشفى، وإلى الفريق الطبي المشارك في التدخل الجراحي، مشيدًا بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين والعاملين بالمستشفى، ومؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس روح العمل الجماعي والحرص الدائم على تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة لأهالي محافظة الدقهلية.