ضبط المتهمين بالتعدى علي أسره بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل "متواجد حالياً خارج البلاد" – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، وبسؤال والده أقر أنه بتاريخ 15 مايو المنقضى نشبت مشادة كلامية بين (نجله"شقيق القائم على النشر")، و (زوجته) لخلافات زوجية بينهما ، قام على إثرها (والديها ، وزوجة والدها ، وخالها ) بالتعدى عليهم بالسب والضرب دون إستخدام أسلحة بيضاء كما ورد بالمنشور، ودون حدوث إصابات وتدخل الأهالى للفض بينهم.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (مقمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.