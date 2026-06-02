لإجبار زوجته على العودة| ضبط شخص قام بتقييد أولاده والتعدي عليهم بالضرب في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من زوج ابنة شقيقتها لقيامه بتقييد أنجالهما والتعدى عليهم بالضرب ببنى سويف.

تفاصيل الواقعة



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ( سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن) وبسؤاله أقر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) قامت على أثرها بترك مسكنهما والتوجه لمسكن والدها للإقامة بصحبته، وبتاريخ 29 مايو المنقضى حاول أنجاله (أعمارهم 13،10،8) الهرب من المنزل للتوجه لوالدتهم، فقام بإعادتهم للمنزل وتقييدهم والتعدى عليهم بالضرب دون إصاباتهم وإرسال الصور لزوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بهم لإجبارها على العودة إلى منزلهما، وبسؤال والدة الأطفال المشار إليهم أيدت ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لوالدتهم وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم.