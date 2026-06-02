بفرد خرطوش| ضبط عاطل لقيامه بمحاول سرقة شقة سكنية بالشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بدخول العقار محل سكنها والتنصت على الأبواب من الخارج بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.



تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) ، وبحوزته (فرد خرطوش – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الشروع فى سرقة إحدى الشقق السكنية بالعقار المشار إليه وقيامه بالتنصت على الأبواب للتأكد من عدم وجود ساكنيها بها، وإن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته قام بسرقتها من إحدى الشقق بعقار آخر بدائرة القسم بإسلوب "كسر الباب".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.