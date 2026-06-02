الزراعة: نترات اليوريا أضرت بالتربة والسميد البلدي الأفضل

أكد الدكتور محمد شطا رئيس الاداره المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة، أن مصر تتابع معايير عالمية في الزراعة، مضيفا أن مركز البحوث الزراعية وضع خريطة سمادية للاراضي الزراعيه في مصر.

وتابع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدينا تراكم كبير لنوع معين من الأسمدة في الأراضي وأثرها سلبا على التربة الزراعية.

وأشار الدكتور محمد شطا رئيس الاداره المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة، إلى أن نعمل على ترشيد استخدام نترات اليوريا من اجل الحفاظ على التربة الزراعية، مستدركا أن نعمل على العوده الى التسميد البلدي من اجل رفع جوده التربة الزراعية.

وأكمل الدكتور محمد شطا رئيس الاداره المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة، أن نترات اليوريا أضرت بالتربة الزراعية والتسميد البلدي أفضل في الزراعة.