الضرائب تحسم الجدل: لا يوجد أي زيادة على الغاز يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع.

واضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعديلات القيمة المضافة لا تمس المواطنين، متابعا أن الضريبة تخاطب المورد وليس المستهلك.

وتابع أن مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يستهدف المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن تعديلات القيمة المضافة تخاطب الشركات وليس المواطن، ملتزمون بحماية المواطنين واسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية.



