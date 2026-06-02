الصحة اللبنانية: 3468 شهيدا و10577 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى 2 يونيو الجاري ارتفعت إلى 3468 شهيدًا و10577 جريحًا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات المتواصلة، في ظل استمرار تسجيل ضحايا وإصابات في مختلف المناطق المتضررة.

وأكد المركز مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية وتحديث البيانات بشكل دوري، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية المعنية، لرصد أعداد الضحايا والمصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.