صوّرته وقلبها بـ عِند | الداخلية تكشف تفاصيل القبض على قائد سيارة اصطدم بـ زوج سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بسيارة زوجها حال سيره بأحد الطرق السريعة وأثناء قيامها بالتصوير عاود الإصطدام بالسيارة عمداً وفراره هارباً بالشرقية.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من زوج القائمة على النشر ( مالك مكتب للدعاية – مقيم بالقاهرة) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لإحتكاكه بالسيارة قيادته حال سيرهما بدائرة المركز، وحال قيام زوجته "القائمة على النشر" بتصوير الواقعة قام المشكو فى حقه بمعاودة الإصطدام بالسيارة قيادته عمداً مما أدى لحدوث تلفيات بها وفراره هارباً.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته عن طريق إلقاء أحجار عليها.



تم التحفظ على السيارتين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.