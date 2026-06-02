أحمد موسى: العلمين أصبحت الآن تضاهي أفضل المدن حول العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي عندما تولى الرئاسة كانت أراضي العلمين مليئة بالألغام، معلقا: القوات المسلحة قامت بتطهير العلمين من 25 مليون لغم وقنبلة ومتفجرات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه قبل تولي الرئيس السيسي، لم يتمكن أحد من التحرك في العلمين، معلقا: أهالينا في مطروح وفي البدو كانت تصاب وتواجه انفجارات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن العلمين أصبحت الآن تضاهي أفضل المدن حول العالم، معلقا: في ناس مبيبحوش أي حاجة كويسة في البلد بيتكلموا.. لكن اليوم إقبال تاريخي على العلمين.

وذكر: دكتور بيعلق بيقول فيها أيه الأبراج اللي في العلمين يعني .. أسف مش عايز أقول لفظ .. العلمين من 10 سنين مكانت العلمين.. القوات المسلحة أنقذت الأهالي من 25 مليون لغم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى جهود القوات المسلحة في تنمية وتطوير العلمين، معلقا: مؤتمرات عالمية تقام في العلمين، وأهم المؤتمرات الاقتصادية في القرن مثل مؤتمر البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الذي يضم ممثلين لـ 60 دولة.

وأضاف: العلمين مخطط لها تستوعب 3 ملايين نسمة، وننفذ مشروعات سكن لكل المصريين وحياة كريمة للمواطنين، وإقبال كبير من المصريين والأجانب والعرب للحصول على وحدات في العلمين.

وتابع: خدمات متميزة، الاستثمار في العلمين مهم، المدينة بتشتغل طوال العالم، بكافة الخدمات وكل ما يبحث الناس عنه، وكل التحية لجيشنا العظيم في كل وقت.

وأردف: كل التحية لـ المشير طنطاوي شال كتير.. والقوات المسلحة شالت كتير.. الرئيس ديما في أي احتفالية يدعو المشير طنطاوي، وكلنا الإعلاميين كنا نجري نسلم عليه، يستحق الكثير وسلام لروحه، والدعاء له بالرحمة.. هذا الرجل عمل لمصر اللي متعملش له دور كبير في وقت البلد كان العالم كله واخد موقف منها.





