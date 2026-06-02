محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي بالكرور.. وانتهاء أعمال الإصلاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المتواصلة والمستمرة التى تقوم بها فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعيةGRP بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور أمام منزل كوبرى ومحور خزان أسوان البديل فى محيط منطقة فيلة.

ويتم تنفيذ الأعمال وفق سيناريو محدد بتوقيتات زمنية لإنهاء أعمال الإصلاح بشكل كامل بإشراف من المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وبمتابعة من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة، والمهندس محمد عبدون نائب رئيس شركة المقاولون العرب .

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ، وجار حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الصيانة والإصلاح والتي بدأت فى الساعة 1 ظهراً.

بينما تم شفط كافة كميات المياه بالحفرة التى تم الكشف لها على عمق 2 متر الساعة 2 ظهراً ، كما تم تنفيذ أعمال القص والقطع للماسورة التى حدث بها الكسر الساعة 3 عصراً.

بينما تم تجهيز المسافات الخاصة بتركيب الماسورة داخل الحفرة الخاصة بها الساعة 4 عصراً، وتم العمل لمطابقة الجلب الجديدة مع الماسورة من خلال أعمال السنفرة ليتم نجاح عملية التركيب الساعة 5 عصراً، وجار استكمال أعمال الإصلاح .

جهود

المرحلة الثالثة

ستبدأ فور الانتهاء من تركيب الماسورة الجديدة

تنفيذ أعمال التربيط بشكل آمن ، ووضع الرمال أسفل وجانبى الماسورة.

يعقب ذلك إجراء الإختبارات الفنية الدقيقة للتأكد من سلامة التشغيل وعدم وجود أى تسريبات .

سيتم التشغيل التجريبى لضخ مياه الشرب ، وعودتها بشكل طبيعى للمناطق المتأثرة من عملية القطع التى تمت أثناء تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وذلك خلال ساعتين من الآن .

خدمات الدعم للمناطق المتأثرة

التوجيه بالإستمرار فى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بصورة دورية للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

التأكيد على إمكانية طلب سيارات المياه المجانية من خلال الخط الساخن (125) على مدار الساعة، لضمان توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية.

تعكس المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان حرص المحافظة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة فى المرافق الحيوية ، وضمان توفير البدائل اللازمة للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح بما يسهم فى الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وتحقيق الاستجابة السريعة لأى طوارئ.