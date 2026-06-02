هند الضاوي: ترامب ينتقد الإدارات السابقة لكنه يسير على نهجها في الشرق الأوسط

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد الإدارات الأمريكية السابقة بسبب حروبها في الشرق الأوسط، لكنه يسير على نفس النهج الآن، ويشعل المنطقة بالحروب.

وأضافت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب حتى الآن لديه تخوف شخصي من أن يُلقى عليه مصير الفشل العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه رجل اقتصاد ينظر إلى الأرقام وينظر لأي معركة من زاوية المكسب والخسارة، وهو رجل أعمال ناجح وعالمي يريد تحقيق مكاسب، وهو ما يجعله يتخذ خطوة نحو الحرب وخطوتين للخلف.

وقف الحرب على قطاع غزة

وأوضحت هند الضاوي أن ترامب حينما يقوم بعملية عسكرية أو ضربة يكون متشوقًا لجني ثمارها سريعًا، وهو ما يفسر توجهه أحيانًا إلى وقف الحرب بعد اتخاذ خطوة عسكرية، مؤكدة أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على وقف الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان، لأنها تمارس ضغطًا مباشرًا على إسرائيل.