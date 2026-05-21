تصعيد خطير.. هند الضاوي تكشف الأهداف الخفية لأمريكا في مواجهة إيران

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الحرب الدائرة في التقدير السياسي بين الولايات المتحدة وإيران تخفي وراءها أهدافًا استراتيجية كبرى لواشنطن، مشيرة إلى أن إسرائيل تلعب دورًا داعمًا للسياسة الأمريكية في إطار نظرية تعاون وتكامل المصالح بين الطرفين.

السيطرة على مناطق النفط

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة مما يحدث في الشرق الأوسط يتمثل في السيطرة على مناطق النفط الحيوية والممرات المائية الاستراتيجية، في ظل شعور واشنطن بأن تنامي نفوذ الصين يشكل تهديدًا مباشرًا لهيمنتها العالمية، ما يدفعها لمحاولات الحفاظ على مكانتها الدولية.

الحسابات السياسية الأمريكية

وأضافت هند الضاوي أن أحد النتائج غير المحسوبة بدقة في الحسابات السياسية الأمريكية هو سوء تقدير طبيعة الحرب مع إيران، مؤكدة أنه لا يمكن التقليل من قدرات طهران العسكرية، وأن الأهداف الأمريكية من هذه الحرب تتجاوز بكثير ما يتم الإعلان عنه رسميًا.

استفزاز إيران عبر ضربات محدودة

وأشارت هند الضاوي إلى أن الولايات المتحدة سعت في مرحلة سابقة إلى استفزاز إيران عبر ضربات محدودة، على أمل دفعها لمهاجمة بعض الدول العربية، بما يتيح لواشنطن ممارسة ضغوط سياسية لتمرير أهدافها، إلا أن الدول العربية رفضت الانجرار إلى هذا السيناريو والشرق الاوسط امام اختبار خطير.