الهلال يختتم الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بهدف نظيف

حقق فريق الهلال الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 1-0، في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026.

وسجل هدف الهلال سلطان مندش ف يالدقيقة 4 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 84 ليحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلف النصر الذي حسم اللقب بعد الفوز على ضمك، وتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة 38 ليحتل المركز العاشر.

أعلن الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل مباراة الفيحاء، في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء في دوري روشن

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - روبن نيفيز.

خط الوسط: ناصر الدوسري - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - سلطان مندش.

وعوض الدولي سلطان مندش، غياب القائد سالم الدوسري، بسبب الإصابة التي لحقت بسالم في الفترة الأخيرة.