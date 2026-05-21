طقس الجمعة 22 مايو 2026 في مصر وتحذيرات من الشبورة والأمطار .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 22 مايو 2026 على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، في ظل استمرار الأجواء الربيعية التي تسيطر على البلاد خلال الفترة الحالية، مع تفاوت واضح في درجات الحرارة بين مناطق شمال الجمهورية وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة يشهد أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة وحار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة تميل إلى البرودة خلال فترات الليل والساعات المتأخرة من المساء.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى تسجل غدًا درجة حرارة عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية، مع أجواء حارة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسجل الصغرى 19 درجة مئوية وسط طقس معتدل.

كما تشهد محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية طقسًا أقل حرارة مقارنة بمناطق جنوب البلاد، حيث تسجل الإسكندرية درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة والصغرى 18 درجة، بينما تسجل مطروح 24 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، في ظل أجواء معتدلة على أغلب المناطق الساحلية.

أما مناطق جنوب الصعيد فتستمر في تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث تسجل أسوان 37 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة في الأقصر إلى 35 درجة، وقنا 34 درجة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات للسائقين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر بداية من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحًا على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة في ساعات الصباح الأولى التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الظاهرة تعد من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، بالتزامن مع الاستقرار النسبي في حالة الطقس على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار والليل.

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية رصد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس الجمعة 22 مايو 2026.

كما أوضحت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار التقلبات الجوية الربيعية المعتادة خلال شهر مايو، والتي تشهد أحيانًا نشاطًا للرياح وفرصًا محدودة لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

نشاط ملحوظ للرياح على عدة مناطق

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء خلال فترات متقطعة من اليوم، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كم في الساعة.

وأكدت الهيئة أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال على بعض الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية، خاصة في جنوب البلاد وبعض المناطق المفتوحة، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

كما ناشدت الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات محتملة ناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات الآتية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 متر و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 متر و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وهو ما يسمح باستمرار حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية على أغلب المناطق البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

تشهد القاهرة الكبرى غدًا درجات حرارة تتراوح بين 30 للعظمى و19 للصغرى، بينما تسجل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر 31 درجة للعظمى و18 للصغرى.

وفي محافظات الوجه البحري تسجل دمنهور ووادي النطرون 29 درجة للعظمى و18 للصغرى، بينما تسجل كفر الشيخ وطنطا 28 درجة للعظمى و17 للصغرى، وتسجل المنصورة والزقازيق 30 درجة للعظمى و18 للصغرى.

أما مدن القناة وسيناء فتشهد أجواء معتدلة نسبيًا، حيث تسجل الإسماعيلية 31 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تسجل العريش 27 درجة ورفح 26 درجة، في حين تسجل سانت كاترين 25 درجة للعظمى و12 للصغرى.

وفي جنوب الصعيد تسجل سوهاج 33 درجة للعظمى و18 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 35 درجة وأسوان 37 درجة، لتظل مناطق الجنوب الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية خلال طقس الجمعة.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
هاندا أرتشيل
زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
