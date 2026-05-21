“حياة كريمة”: لحوم الصدقات تصل للأسر قبل العيد.. ومنافذ مدعمة لدعم الطبقة المتوسطة

أكدت بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حياة كريمة”، أن المؤسسة تحرص خلال موسم عيد الأضحى على تلبية احتياجات الأسر البسيطة في التوقيت المناسب، خاصة توفير اللحوم قبل العيد مباشرة.

وأوضحت أن المؤسسة أطلقت مبادرة “سهم لحوم الصدقات”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو وصول اللحوم للأسر قبل العيد ويوم الوقفة حتى تتمكن من الاحتفال وإدخال الفرحة على الأطفال.

وأضافت أن “حياة كريمة” توفر أيضًا لحومًا مدعمة من خلال أكثر من 30 منفذًا منتشرة بمختلف المحافظات، بأسعار مناسبة وجودة تخضع لإشراف بيطري كامل.

وأشارت إلى أن المبادرة لا تستهدف فقط الفئات الأكثر احتياجًا، بل تمتد أيضًا لدعم الطبقة المتوسطة، من خلال إتاحة شراء اللحوم بطريقة تحفظ كرامة المواطنين دون أي إجراءات معقدة أو إثباتات.

وأكدت أن المنافذ تعمل بشكل منظم وبأسلوب يليق بالمواطنين، موضحة أن ضوابط الشراء تعتمد فقط على الكميات المخصصة للاستهلاك الشخصي، لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر.

وشددت على أن هذه المبادرات لا تقتصر على موسم العيد فقط، بل تأتي ضمن خطة مستمرة تنفذها المؤسسة على مدار العام لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.