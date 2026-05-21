محافظ بني سويف يتفقد معرض"أضحى مبارك" بالتعاون مع الغرفة التجارية ومنفذ حياة كريمة

تفقد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف،معرض السلع واللحوم، الذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان" أضحى مُبارك"،وبإشراف من التموين ومتابعة من الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة،وتنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري ، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع ، لإتاحة توفير تلك السلع بشكل مُستدام.

جاء ذلك في حضور: النائب حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية _عضو مجلس الشيوخ،المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري،محمد بكري رئيس مدينة بني سويف،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتجول المحافظ داخل المعرض المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف،ويضم مجموعة من الباكيات ، لبيع اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة، تحت إشراف الطب البيطري، بجانب باكيات للسلع الغذائية والتموينية من السكر والأرز والزيوت، والمُنظفات والمنتجات الورقية،حيث يُشارك في المعرض مجموعة من الشركات الوطنية والسلاسل التجارية والقطاع الخاص.

كما تفقد محافظ بني سويف منفذ "حياة كريمة "لتوفير اللحوم البلدية والدواجن بأسعار مناسبة،وأثنى على الدور المجتمعي لمؤسسة"حياة كريمة" لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في إقامة المعارض وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة،لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

وكلف المحافظ المعنيين من التموين والوحدة الاقتصادية والوحدة المحلية باستمرار الإشراف على منظومة العمل بالمعرض الذي يستمر حتى يوم وقفة العيد ، ومتابعة التزام العارضين والمشاركين بالأسعار المتفق عليها،منوها عن توجيهاته بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



