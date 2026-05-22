الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3 آلاف جنيه للعامل.. العمل تبدأ صرف منحتي العمالة غير المنتظمة بقيمة تتجاوز 767 مليون جنيه

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث الأيام الأخيرة، من قِبل العمال طوأصحاب الحِرف، عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 قبل عيد الأضحى، بالإضافة لخطوات التسجيل.

بدء صرف المنحتين الدورية والاستثنائية

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، عن بدء صرف منحتين «دورية واستثنائية» للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه.

ويستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف المنحتين

أوضح الوزير أن صرف المنحتين بدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين، بقيمة 3 آلاف جنيه للعامل. 

صرف منح العمالة غير المنتظمة

أشار الوزير، إلى أن المبلغ المقرر صرفه يتضمن المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي.

وأضاف أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين «الدورية والاستثنائية»، بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة، مؤكدًا أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.

- ضرورة تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته.

- أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عامًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

- الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيًا أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

- عمال التراحيل.

- الباعة الجائلين.

- الحرفيون والمهنيون.

- عمال البناء والمقاولات.

- المزارعون وعمال الصيد.

- موزعي الصحف.

- ماسحو الأحذية.

- الحرفيين.

- عمالة المنازل.

- محفظو القرآن والقراء.

- خدام الكنائس والمرتلين.

- عمال الزراعة المؤقتين.

منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عيد الأضحى منحتي العمالة غير المنتظمة أصحاب الحِرف الباعة الجائلين

